Армия Израиля открыла огонь по толпе мирных жителей в cекторе Газа во время раздачи еды

Сектор Газа: ЦАХАЛ открыл огонь по толпе мирных жителей

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Армия Израиля открыла огонь по толпе мирных жителей в cекторе Газа во время раздачи еды, сообщает AP. Израиль утверждает, что инцидент произошел в результате давки, а палестинские медслужбы обвиняют израильских военных.

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Утром в четверг сотни палестинцев собрались на кольцевой развязке к югу от Газы, ожидая поставку гуманитарной помощи. Когда грузовик с продуктами подъехал, по жителям открыли огонь.

По данным Al Jazeera, армия Израиля стреляла как из автоматического оружия, так и из артиллерии. Минздрав Газы сообщает о 104 погибших и 760 раненых. По версии ЦАХАЛ, военные открыли огонь после того, как местные жители начали двигаться в сторону израильтян.

ХАМАС назвал произошедшее "беспрецедентным военным преступлениям" и угрожает остановить переговоры о прекращении огня.