В Госдуме заявили, что путинская амнистия для предпринимателей, дробивших бизнес, не затронет Блиновскую

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева объяснила, почему амнистия для предпринимателей, дробивших бизнес, не коснётся блогера Елены Блиновской. Слова парламентария передаёт телеграм-канал "Подъём".
Как предположила Дмитриева, бизнесмены, к которым у правоохранительных органов уже есть претензии, вряд ли будут амнистированы. К тому же Путин, вероятно, имел в виду традиционные виды бизнеса.
Дмитриева предположила, что, в случае Блиновской, та не дробила бизнес, а просто не платила налоги.
— Про блогеров мне сложно сказать, насколько там система ухода от налогов была фактически через дробление. По-моему, они просто не платили, а не то, что дробили. Здесь большой вопрос, — отметила член комитета по бюджету и налогам.
Елена Блиновская, напомним, в январе была арестована. Её обвиняют в неуплате налогов почти на 1 млрд рублей. Как сообщалось, Блиновская со слезами на глаза просила отправить её под домашний арест. Однако суд не пошёл девушке навстречу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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