Елена Блиновская разрыдалась в зеле суда, умоляя отпустить её домой из СИЗО

Елена Блиновская со слезами умоляла суд отправить её из СИЗО под домашний арест

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Елена Блиновская обратилась к суду с мольбой вернуть ей домашний арест вместо СИЗО.

Фото: bangkokbook.ru

Коуч-тренер разрыдалась в зале суда, прося изменить ей меру пресечения. Она призвала отпустить её отбывать домашний арест, так как переживает за своих четырёх детей.

Она напомнила о своих заслугах — многодетность, препадавание в вузе и помощь бойцам СВО.

"Сейчас дети начали болеть. Для меня это тяжело. Мы наказываем меня и моих детей", — аргументировала свою просьбу блогер.

Суд не прислушился к доводам обвиняемой и оставил Блиновскую в СИЗО.