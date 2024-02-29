Сергей Шойгу дал комментарии о сделанных ренее заявлениях Запада про Россию

Как уже известно, ранее в США обсуждали мнимое желание России пустить в ход ядерное оружие против Запада. А также Эммануэль Макрон делал заявление о возможном отправлении вооруженных сил ЕС для поддержки Украины. Сергей Шойгу, который является министром обороны России, в разговоре с журналистами дал комментарии на эти заявления.
Министр считает, что политики Запада сильно увлечены формулировкой сообщений, которые могут вызвать резонанс в обществе.
"У них, по-моему, так: утром встал, посмотрел, "чего бы мне такого сегодня брякнуть?"", — пояснил он.
Также Шойгу заявил, что ядерное оружие нашей страны не должно внушать страх западным странам только своим существованием. Но это должно привлечь их внимание, чтобы они "не связывались" с Россией.
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