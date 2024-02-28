Карлсон обвинил американские власти в сливе информации о встрече со Сноуденом в Москве

Такер Карлсон винит власти США в сливе информации о встрече со Сноуденом

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

Американский обозреватель Такер Карлсон в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману заявил, что правительство США слило информацию о его встрече с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом в России, передаёт "Лента.ру". По словам Такера, Сноуден не хотел, чтобы их встречу в Москве предали огласке.

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"Информацию слили вопреки моим интересам с использованием моих средств… в якобы свободном государстве", — отметил обозреватель.

Известно, что Карлсон в ходе поездки в Российскую Федерацию встретился со Сноуденом и Тарой Рид, обвиняющей в домогательствах Джо Байдена, с которым в прошлом работала. Беседа телеведущего со Сноуденом длилась несколько часов, но интервью не было предназначено для программы Карлсона.

Помимо этого, обозреватель проинформировал о проблемах с телефоном во время поездки в КНДР и намекнул на слежку со стороны спецслужб. А перед беседой с Владимиром Путиным телеведущий также чувствовал присутствие разведслужб США.