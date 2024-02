Владимир Путин активно готовит текст Послания Федеральному собранию

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков раскрыл детали подготовки Владимира Путина к выступлению с текстом Послания Федеральному собранию.

Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0