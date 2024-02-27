Владимир Путин активно готовит текст Послания Федеральному собранию

Президент Путин интенсивно работает над текстом Послания Федеральному собранию

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков раскрыл детали подготовки Владимира Путина к выступлению с текстом Послания Федеральному собранию.

Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Он рассказал, что в ходе подготовки Президент проводит десятки встреч и консультаций, уточняет и детализирует статистические данные. Особенно интенсивной подготовка становится в последние три дня перед выступлением. Текст Послания традиционно держится в секрете, а корректировки в него Владимир Путин вносит практически до самого момента обращения. В секрете держатся основные предложения документа. Как правило, 75-80% всего объёма текста посвящается внутриполитической проблематике.

Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному собранию 29 февраля в 12.00. по мск. Трансляцию будут вести федеральные телеканалы.