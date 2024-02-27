Владимир Путин активно готовит текст Послания Федеральному собранию

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков раскрыл детали подготовки Владимира Путина к выступлению с текстом Послания Федеральному собранию.
Он рассказал, что в ходе подготовки Президент проводит десятки встреч и консультаций, уточняет и детализирует статистические данные. Особенно интенсивной подготовка становится в последние три дня перед выступлением. Текст Послания традиционно держится в секрете, а корректировки в него Владимир Путин вносит практически до самого момента обращения. В секрете держатся основные предложения документа. Как правило, 75-80% всего объёма текста посвящается внутриполитической проблематике.
Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному собранию 29 февраля в 12.00. по мск. Трансляцию будут вести федеральные телеканалы.
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