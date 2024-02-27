В связи с подготовкой к оглашению послания Федеральному собранию, Владимир Птуин не планировал никакие мероприятия до 29 февраля

27 и 28 февраля Владимир Владимирович Путин планирует подготовиться к объявлению послания Федеральному Собранию. 29 февраля мероприятие планируется провести в Гостинном дворе.
В связи с этим, на эти дни в расписании президента России ни одно публичное мероприятие не значится. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сейчас ведется усиленная подготовка, обсуждаются различные вопросы, согласования.
Сообщалось, что послание президента Федеральному собранию можно будет увидеть и в кинозалах нашей страны, в определенных городах, совершенно бесплатно.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.