В связи с подготовкой к оглашению послания Федеральному собранию, Владимир Птуин не планировал никакие мероприятия до 29 февраля

Песков: до послания Федеральному собранию, публичных мероприятий Путин не запланировал

0:39 Your browser does not support the audio element. Политика

27 и 28 февраля Владимир Владимирович Путин планирует подготовиться к объявлению послания Федеральному Собранию. 29 февраля мероприятие планируется провести в Гостинном дворе.

Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В связи с этим, на эти дни в расписании президента России ни одно публичное мероприятие не значится. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сейчас ведется усиленная подготовка, обсуждаются различные вопросы, согласования.

Сообщалось, что послание президента Федеральному собранию можно будет увидеть и в кинозалах нашей страны, в определенных городах, совершенно бесплатно.