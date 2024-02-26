Выборы в белорусский парламент: глава ЦИК посоветовал Госдепу заняться своими проблемами

Госдеп США назвал фиктивными выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии

1:34 Your browser does not support the audio element. Политика

Государственный департамент США считает фиктивными выборы в нижнюю палату парламента и местные органы власти, которые прошли вчера в Белоруссии, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в соцсети Х.

Фото: president.gov.ua by Администрация Президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Миллер заявил, что американские власти "осуждают парламентские выборы, проходившие в атмосфере страха, в стране, где все независимые политические деятели были арестованы или принуждены покинуть страну, а всем независимым политическим партиям было отказано в регистрации".

В ответ на это глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко посоветовал Миллеру заняться своими внутренними проблемами и перестать примерять на себя роль "мирового смотрящего".

"Я думаю, мы сами разберемся в своей стране, что нам надо делать и как проводить выборы", — сказал Карпенко, комментируя заявление Госдепа. Он также напомнил, что Белоруссия не оценивает американские выборы, хотя процедуры и результаты вызывают немало вопросов, передает портал SB.

Представитель делегации Госдумы РФ по наблюдению за выборами Артем Туров сообщил РИА Новости, что голосование прошло в рамках национального законодательства. По его словам, нарушений зафиксировано не было.

Напомним, что это первое масштабное голосование после массовых протестов 2020 года. Утром 26 февраля Центральная избирательная комиссия отчиталась об избрании депутатов по всем 110 округам, подавляющее большинство которых — представители партии сторонников Александра Лукашенко "Белая Русь".