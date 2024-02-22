Ракеты Taurus пока не поставят на Украину

Бундестаг проголосовал против нового пакета поставок оружия на Украину

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

Немецкие ракеты Taurus не будут поставлены на Украину в ближайшее время. Германский бундестаг проголосовал против резолюции по новому пакету вооружений для Украины. "За" проголосовали 182 депутата, "против"-480 депутатов.

Фото: topcor.ru

Резолюция была предложена депутатами партии ХДС (Христианский Демократический союз). В резолюции Россия была названа "экзистенциальной угрозой" и подчёркивалось, что Германия должна взять лидерство в Европе по вопросу противостояния ей и всемерной помощи Украине.

Против резолюции выступили и представители "светофорной коалиции" (СДПГ, "Зелёные" и "Свободные демократы"), и оппозиция как правого ("Альтернатива для Германии"), так и левого толка. Мотивация оппозиции такова, что они против любого роста вовлечённости Германии в войну, а мотивация правящей коалиции такова, что они не желают ещё большей потери рейтинга и опасаются, что ракеты Taurus Украина использует по крупным городам России, в том числе для ударов по Москве.