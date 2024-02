Даванков предложил россиянам самим увольнять мэров и выборных чиновников при помощи тайного голосования

Претендент на кресло главы государства Владислав Даванков внёс в Думу законопроект, предлагающий разрешить россиянам отзывать мэров через Госуслуги. Об этом сообщает агентство "ТАСС".

