Даванков предложил россиянам самим увольнять мэров и выборных чиновников при помощи тайного голосования

Кандидат в президенты Даванков предложил отзывать мэров через Госуслуги

Претендент на кресло главы государства Владислав Даванков внёс в Думу законопроект, предлагающий разрешить россиянам отзывать мэров через Госуслуги. Об этом сообщает агентство "ТАСС".

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В документе предлагается устраивать на Госуслугах тайное голосование, в ходе которого граждане смогут проголосовать за отзыв чиновника. Такие выборы в случае принятия законопроекта станут ежегодными, и в ходе них пользователи смогут решать судьбу как глав муниципальных образований, так и членов выборных органов местного самоуправления.

Для участия в голосовании нужно будет иметь регистрацию в районе, которого оно касается. Чиновники будут лишаться должностей, если против них проголосуют не менее 50% избирателей.

Саму процедуру отзыва предлагается определить правительству страны. В пояснительной записке также сказано, что подобный инструмент сделает чиновников более ответственными.

Ранее сегодня стало известно, что Борис Надеждин получил окончательный отказ в регистрации кандидатом на должность президента России. Соответствующее решение вынес Верховный суд. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".