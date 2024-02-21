Пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США продолжат добиваться консульского доступа к американским гражданам, задержанным в России

Руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер призвал американцев воздержаться от поездок в Россию из-за возможной угрозы задержания.
На брифинге для журналистов Миллер заявил, что ни один гражданин Соединенных Штатов не должен даже рассматривать возможность посещения России по любым мотивам из-за риска столкнуться с подобными неприятностями.
Он также отметил, что дипломатические усилия будут направлены на обеспечение консульского доступа к американцам, находящимся под арестом в России.
Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты не имеют регулярных контактов с российскими властями в настоящее время, однако американское посольство продолжает на постоянной основе выносить данный вопрос на обсуждение.
Госдума денонсировала соглашение между правительствами Советского Союза и Великобритании о рыболовстве, сообщается на сайте ДумаТВ.