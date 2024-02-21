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Пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США продолжат добиваться консульского доступа к американским гражданам, задержанным в России

Мэттью Миллер призвал граждан США не ездить в Россию из-за "угрозы задержания"

0:45
Политика

Руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер призвал американцев воздержаться от поездок в Россию из-за возможной угрозы задержания.

Мэттью Миллер призвал граждан США не ездить в Россию из-за "угрозы задержания"
Фото: Вадим Савицкий

На брифинге для журналистов Миллер заявил, что ни один гражданин Соединенных Штатов не должен даже рассматривать возможность посещения России по любым мотивам из-за риска столкнуться с подобными неприятностями.

Он также отметил, что дипломатические усилия будут направлены на обеспечение консульского доступа к американцам, находящимся под арестом в России.

Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты не имеют регулярных контактов с российскими властями в настоящее время, однако американское посольство продолжает на постоянной основе выносить данный вопрос на обсуждение.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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