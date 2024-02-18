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"Взяли с потолка": президент Литвы высказался об обещании ЕС выделить миллион единиц боеприпасов Киеву

Президент Литвы Науседа: Евросоюз взял с потолка цифру о миллионе боеприпасов для ВСУ

1:05
Политика

ЕС "взял с потолка" цифру в миллион боеприпасов, о ввозе которых в Незалежную говорили чиновники в ЕС, заявил глава Литвы Гитанас Науседа, передаёт "Sputnik Литва".

Президент Литвы Науседа: Евросоюз взял с потолка цифру о миллионе боеприпасов для ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Он констатировал, что когда в Евросоюзе начали анализировать реальные возможности по производству боеприпасов, то пришли к выводу, что это нереально. Политик добавил, что необходимость укрепления обороноспособности стала очевидной позже, но Вильнюс готов с некоторой задержкой выполнить свои обязательства.

Секретарём СНБО Украины Алексеем Даниловым на фоне этого была выражена обеспокоенность тем, что Евросоюз поставил всего лишь 300 тысяч снарядов вместо обещанного миллиона.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что ЕС не удастся выполнить планы по поставкам боеприпасов до марта 2024 года.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков предупреждал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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