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Мария Захарова посмеялась над Кулебой, попавшим в неловкое положение в прямом эфире

Захарова высмеяла Кулебу, затянувшегося сигарой прямо в эфире телемарафона

1:02
Политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за то, что он курил сигару во время прямого эфира украинского телемарафона.

Захарова высмеяла Кулебу, затянувшегося сигарой прямо в эфире телемарафона
Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

"Находящийся в Мюнхене Кулебище затянулся в прямом эфире, и ведущий произнес: "Мы Вас чуем". Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары", — написала она.

Накануне, действительно, во время круглосуточного украинского новостного телемарафона произошел инцидент. Ведущий рассказывал про обстановку на украинско-польской границе, где фермеры выступающие против экономической политики Варшавы, перекрыли дороги. Прозвучал вопрос, ведутся ли переговоры по этой теме, но министр, видимо, его не услышал, спросил, закончили ли они, и не дождавшись ответа, поднял руку с сигарой и со вкусом затянулся табаком.
Ошарашенный ведущий, сказал, что студия слышит Кулебу, а режиссер телеэфира спешно свернул картинку из Мюнхена.

https://youtu.be/V-ck_4bvK9E?si=gkVm2m-rfs4ZLS-F
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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