Мария Захарова посмеялась над Кулебой, попавшим в неловкое положение в прямом эфире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за то, что он курил сигару во время прямого эфира украинского телемарафона.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.