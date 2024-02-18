Мария Захарова посмеялась над Кулебой, попавшим в неловкое положение в прямом эфире

Захарова высмеяла Кулебу, затянувшегося сигарой прямо в эфире телемарафона

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за то, что он курил сигару во время прямого эфира украинского телемарафона.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

"Находящийся в Мюнхене Кулебище затянулся в прямом эфире, и ведущий произнес: "Мы Вас чуем". Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары", — написала она.

Накануне, действительно, во время круглосуточного украинского новостного телемарафона произошел инцидент. Ведущий рассказывал про обстановку на украинско-польской границе, где фермеры выступающие против экономической политики Варшавы, перекрыли дороги. Прозвучал вопрос, ведутся ли переговоры по этой теме, но министр, видимо, его не услышал, спросил, закончили ли они, и не дождавшись ответа, поднял руку с сигарой и со вкусом затянулся табаком.

Ошарашенный ведущий, сказал, что студия слышит Кулебу, а режиссер телеэфира спешно свернул картинку из Мюнхена.

https://youtu.be/V-ck_4bvK9E?si=gkVm2m-rfs4ZLS-F