Россия приостановила ежегодные выплаты в Арктический совет, так как к её голосу не прислушивались – так пояснили в Государственной думе.

Полярник Боярский назвал Арктику территорией диалога

1:42 Your browser does not support the audio element. Политика

Почетный полярник России Виктор Боярский в беседе с Pravda.Ru представил своё видение ситуации.

Фото: openverse by Len Radin is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

"Арктика — это территория диалога прежде всего, а потом уже конфронтации. Арктика — такая область, что там без сотрудничества просто ничего не сделать. Даже таким мощным экономикам как американская. Сейчас все стало с ног на голову. Конечно, плохо. У нас все-таки самая большая арктическая граница. И нам, конечно, важно было иметь партнеров в Арктике. Без этого трудно рассчитывать на какие-то положительные сдвиги. А то, что мы сейчас не будем платить, ну не будем платить. И что дальше? Назло всем отморозим уши", — иронизирует эксперт.

Основной акцент опытный полярник делает на обеспечение безопасности арктической деятельности.

"Меня волнует меня, прежде всего, система обеспечения безопасности в Арктике для спасения потерпевших аварию судов, самолетов. Без сотрудничества никак нельзя. Территория огромная. Недавно был случай, когда нашего заболевшего человека нужно было вывести с дрейфующей платформы, вот норвежцы вывезли, помогли. Сами мы не справились. Потом по судьбе малочисленных народов тоже это совместные усилия. Довольно много людей, которые живут за Полярным кругом, занимаются своим традиционным землепользованием- эскимосы, чукчи И это тоже была одна из программ Арктического совета. Но, они будут на своей территории заниматься, мы будем своим заниматься. Я не говорю, что мы не справимся. Но, еще раз, сотрудничество в Арктике — основа всех успехов. Кто выходит, тот теряет", — считает Виктор Боярский.