Делегаты Трудовой партии КНДР передали привет от Ким Чен Ына в Госдуме

Сегодня делегация Трудовой партии Северной Кореи, прибывшая в Москву с официальным визитом, посетила Госдуму РФ по приглашению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сообщает РИА Новости.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International