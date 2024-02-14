Делегаты Трудовой партии КНДР передали привет от Ким Чен Ына в Госдуме

Делегация Трудовой партии Северной Кореи посетила Госдуму

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика

Сегодня делегация Трудовой партии Северной Кореи, прибывшая в Москву с официальным визитом, посетила Госдуму РФ по приглашению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сообщает РИА Новости.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

С самим Зюгановым представители делегации встретились вчера, 13 февраля.

"Я хотел бы выразить благодарность за то, что за последнее время контакты между нашими партиями и странами резко усилились", — сказал Зюганов. В свою очередь, кандидат в члены политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и ответственный секретарь Пхеньянского городского комитета ТПК Ким Су Гир сообщил, что отношениям с Москвой, имеющим давние исторические корни, Пхеньян уделяет особое внимание.

"Позвольте передать вам теплый привет от нашего генерального секретаря Трудовой партии Кореи, председателя государственных дел, уважаемого товарища Ким Чен Ына", — заявил Ким Су Гир.

Напомним, что 12 февраля делегация Трудовой партии КНДР прибыла в Москву, где 15-17 февраля пройдет Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!". Кроме того, в Россию отправилась делегация агротехников во главе с президентом Академии сельскохозяйственных наук КНДР.