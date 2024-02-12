Советник Зеленского Сергей Лещенко поделился тревогами по поводу беседы российского лидера со знаменитым американским журналистом, передаёт ТАСС.
"Это повлияет на избирателя в США тем, что этот конфликт надо закончить путем прекращения поддержки Киева. И следующая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев", — заявил он в эфире украинского телемарафона.
Советник назвал "выгодной" для Такера Карлсона эту ситуацию, так как в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, ему могут предложить должность вице-президента Соединённых Штатов. Лещенко назвал это интервью "очень опасным в руках умелых пропагандистов".
Вышедшее ночью 9 февраля интервью привлекло внимание всех мировых СМИ. В беседе с американским журналистом Владимир Путин подробно рассказал, почему РФ начала СВО. За полчаса российский лидер описал историю Украины и причины начала спецоперации. В Европе интервью назвали "информационной бомбой" и "прорывом медиа-блокады".
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.