Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садальского и его коллег высадили из самолёта, летевшего в Минеральные воды
Военкор Сладков: Киев ставит только на этот зимний сезон, дальше планов нет
Туристы недовольны ценами на популярном курорте Красная Поляна
Американские учёные обнаружили влияние свинца на повышение агрессивности людей
Помады, увеличивающие объем губ: как выбирать и правильно наносить
Автоэксперты рассказали, как правильно прогревать двигатель зимой
Польша запускает тотальные проверки украинского зерна
Экзотичная сандерсония станет прекрасным украшением сада
На Бали вступает в силу новый туристический налог с 14 февраля
В Киеве опасаются влияния интервью Путина на общественное мнение в США

Офис Зеленского: интервью Путина Карлсону негативно отразится на помощи Украине

1:06
Политика

Советник Зеленского Сергей Лещенко поделился тревогами по поводу беседы российского лидера со знаменитым американским журналистом, передаёт ТАСС.

Офис Зеленского: интервью Путина Карлсону негативно отразится на помощи Украине
Фото: static.kremlin.ru by Официальный сайт Президента РФ is licensed under public domain

"Это повлияет на избирателя в США тем, что этот конфликт надо закончить путем прекращения поддержки Киева. И следующая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев", — заявил он в эфире украинского телемарафона.

Советник назвал "выгодной" для Такера Карлсона эту ситуацию, так как в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, ему могут предложить должность вице-президента Соединённых Штатов. Лещенко назвал это интервью "очень опасным в руках умелых пропагандистов".

Вышедшее ночью 9 февраля интервью привлекло внимание всех мировых СМИ. В беседе с американским журналистом Владимир Путин подробно рассказал, почему РФ начала СВО. За полчаса российский лидер описал историю Украины и причины начала спецоперации. В Европе интервью назвали "информационной бомбой" и "прорывом медиа-блокады".

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Герань бывает, что отказывается давать цветки. Вот что надо делать

Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.

Как заставить герань цвести?
Названы семь ошибок водителей, убивающих двигатель автомобиля
Как не убить двигатель автомобиля: 5 ошибок, которые совершают даже опытные водители
Не вздумайте сдавать квартиру ради заработка — риелтор объяснил, почему это стало невыгодно
Ксения Собчак поблагодарила за исключение её из состава "Дома-2": столько шуток я вытерпела
Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории Любовь Степушова В Авдеевку зашли лучшие штурмовики ВСУ, под Артёмовском большие потери боевиков Дмитрий Плотников Предсказавший развал СССР евросоциолог Тодд констатировал поражение Запада Олег Володин
Как быстро завести машину при разряженном аккумуляторе?
Почему педаль тормоза бьет по ноге: распространенные причины и решения
Внеземная находка: как древний наконечник стрелы помог определить торговые связи в прошлом?
Внеземная находка: как древний наконечник стрелы помог определить торговые связи в прошлом?
Последние материалы
Клинический психолог Абравитова описала признаки гаджетомании как болезни нового поколения
В КНДР появится новая туристическая зона для российских путешественников
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории
Тренер Назаров посоветовал кусать локти шведам и финнам, не желающим допуска сборной России на ЧМ и ОИ
Приготовьте хлеб из зелёной гречки без дрожжей
Врач-гастроэнтеролог Кашух порекомендовала гречишный чай как хороший антиоксидант
В Австрии хотят отказаться от сверхвыгодных контрактов с Россией
Эксперты по недвижимости назвали районы Новой Москвы, лидирующие по росту цен на жильё
В Бурятии для туристов открыли новый термальный бассейн под открытым небом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников