В Киеве опасаются влияния интервью Путина на общественное мнение в США

Офис Зеленского: интервью Путина Карлсону негативно отразится на помощи Украине

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

Советник Зеленского Сергей Лещенко поделился тревогами по поводу беседы российского лидера со знаменитым американским журналистом, передаёт ТАСС.

Фото: static.kremlin.ru by Официальный сайт Президента РФ is licensed under public domain

"Это повлияет на избирателя в США тем, что этот конфликт надо закончить путем прекращения поддержки Киева. И следующая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев", — заявил он в эфире украинского телемарафона.

Советник назвал "выгодной" для Такера Карлсона эту ситуацию, так как в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, ему могут предложить должность вице-президента Соединённых Штатов. Лещенко назвал это интервью "очень опасным в руках умелых пропагандистов".

Вышедшее ночью 9 февраля интервью привлекло внимание всех мировых СМИ. В беседе с американским журналистом Владимир Путин подробно рассказал, почему РФ начала СВО. За полчаса российский лидер описал историю Украины и причины начала спецоперации. В Европе интервью назвали "информационной бомбой" и "прорывом медиа-блокады".