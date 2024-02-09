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Власти ФРГ смогут забрать дочерние предприятия "Роснефти": эксперт рассказал Pravda.Ru, кому это выгодно

Эксперт Белов назвал возможную национализацию активов "Роснефти" в Германии "прихватизацией"

2:45
Политика

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в интервью Pravda.Ru рассказал, почему власти ФРГ смогут забрать дочерние предприятия "Роснефти" и кому выгоден такой не дружественный шаг европейского государства.

Эксперт Белов назвал возможную национализацию активов "Роснефти" в Германии "прихватизацией"
Фото: openverse by ARLIS Referenc is licensed under CC BY-SA 2.0.

Причины столь вольготного поступка германского правительства, как национализация активов "Роснефти" (а это нефтеперерабатывающие заводы), по мнению эксперта, нужно искать в недалёком прошлом.

"Это не первая национализация, а вторая. Немцы, заблаговременно национализировав Gazprom Germania, специально изменили законодательство по критической инфраструктуре энергетической сферы. Оно позволяет национализировать любые активы материнской компании, не зарегистрированной в Евросоюзе, подселили соломку. Почему-то мало внимания уделили, когда национализировали в 2022 году активы Gazprom Germania, которые существенно превышают и по стоимости, и по объему активы "Роснефти", у которой всего-навсего во владении три, хотя и крупных, завода. Коль скоро мы проглотили национализацию Gazprom Germania, Германия так же поступает с "Роснефтью", — уверен наш спикер.

Владислав Белов считает национализацию активов компании в Германии далеко не самым худшим вариантом в сложившихся условиях.

"В каждом плохом есть что-то хорошее. Речь идет именно о национализации, а не о продаже польской компании Orlen, что было бы худшим вариантом. Германия поступает в нашу пользу, не отдавая больше никому. Худший вариант был бы — Польше. Поляки хотели получить в свою собственность. Одно из предприятий — в Шведте — системообразующее, оно снабжает не только нефтью, нефтепродуктами, но и авиационным керосином. Я думаю, что дальше не надо объяснять, что такое авиационный керосин в нынешних условиях в странах НАТО", — говорит эксперт.

Процесс "отъёма" дочерних предприятий "Роснефти" начался, поясняет наш собеседник, ещё в 2022 году с ареста активов и введения внешнего управления.

"Роснефть" судилась, доказывая, что они действовали в рамках всех норм, двойного перехода, европейского зеленого курса. "Роснефть" планировала водород зеленый производить на своем предприятии. Ничего не было услышано. Сейчас она борется за свои активы. Но, по всей видимости, сил не хватает в силу того, что государство решает по критически важной инфраструктуре. Поэтому, по всей видимости, собственность "Роснефти" обречена", — считает Владислав Белов.

Тем временем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что возможное изъятие активов "Роснефти" германскими властями будет иметь ряд негативных последствий для самой ФРГ.

 

 

10 мифов о нефти
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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