По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, основные цели, которые намеревалась достичь наша страна в начале СВО, по-прежнему актуальны, передаёт РИА Новости.
"Демилитаризация, денацификация, защита населения, проживающего в тех регионах, которые уже стали российскими", — отметил представитель Кремля.
Он подчеркнул важность достижения этих целей, особенно в контексте гражданской войны, начавшейся в 2014 году и приведшей к нападениям со стороны украинских Вооруженных Сил. Спецоперация направлена на прекращение этой угрозы и обеспечение безопасности российских граждан в новых регионах. Однако, Песков отметил, что более общей целью СВО является обеспечение безопасности российских границ, в свете попыток Запада изменить нейтральный статус Украины, втягивая еë в НАТО и укрепляя военную инфраструктуру блока у границ России.
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