Кремль сообщил об актуальности всех целей СВО на Украине: население новых российских регионов должно быть под защитой

Песков: цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита от НАТО

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По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, основные цели, которые намеревалась достичь наша страна в начале СВО, по-прежнему актуальны, передаёт РИА Новости.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

"Демилитаризация, денацификация, защита населения, проживающего в тех регионах, которые уже стали российскими", — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул важность достижения этих целей, особенно в контексте гражданской войны, начавшейся в 2014 году и приведшей к нападениям со стороны украинских Вооруженных Сил. Спецоперация направлена на прекращение этой угрозы и обеспечение безопасности российских граждан в новых регионах. Однако, Песков отметил, что более общей целью СВО является обеспечение безопасности российских границ, в свете попыток Запада изменить нейтральный статус Украины, втягивая еë в НАТО и укрепляя военную инфраструктуру блока у границ России.