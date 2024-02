"Проверку проходят все": в Грузии решили ужесточить контроль на границе

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури проинформировал, что республика предприняла мены по ужесточению пограничного контроля, проверке грузов и пассажиров, передаёт РИА Новости.

Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic