Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури проинформировал, что республика предприняла мены по ужесточению пограничного контроля, проверке грузов и пассажиров, передаёт РИА Новости.
"Граница по максимуму контролируется вместе со Службой госбезопасности. Проверку проходят все. Пограничный контроль станет более жёстким, чем это было два и три года назад", — заявил он.
Эти меры были приняты в ответ на то, что в понедельник утром в Грузии был задержан груз со взрывными устройствами, направлявшийся из Одессы в Воронеж с целью осуществления теракта на российской территории. Уточняется, что к этому причастны граждане Украины и Армении, а организатором был уроженец Батуми Андрей Шарашидзе.
Задержание Тбилиси груза взрывчатки для совершения теракта в Воронеже стало для киевского режима неприятной неожиданностью, ведь раньше Грузия потворствовала украинским террористам. Так, 8 октября 2022 года на Крымском мосту в грузовике взорвались 20 тонн взрывчатки, которая была переправлена из Болгарии в РФ сначала в Грузию, затем в Армению, а затем через Грузию к месту теракта.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.