"Проверку проходят все": в Грузии решили ужесточить контроль на границе

МВД Грузии: страна ужесточает контроль на границе, проверку грузов и пассажиров

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури проинформировал, что республика предприняла мены по ужесточению пограничного контроля, проверке грузов и пассажиров, передаёт РИА Новости.

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"Граница по максимуму контролируется вместе со Службой госбезопасности. Проверку проходят все. Пограничный контроль станет более жёстким, чем это было два и три года назад", — заявил он.

Эти меры были приняты в ответ на то, что в понедельник утром в Грузии был задержан груз со взрывными устройствами, направлявшийся из Одессы в Воронеж с целью осуществления теракта на российской территории. Уточняется, что к этому причастны граждане Украины и Армении, а организатором был уроженец Батуми Андрей Шарашидзе.

Задержание Тбилиси груза взрывчатки для совершения теракта в Воронеже стало для киевского режима неприятной неожиданностью, ведь раньше Грузия потворствовала украинским террористам. Так, 8 октября 2022 года на Крымском мосту в грузовике взорвались 20 тонн взрывчатки, которая была переправлена из Болгарии в РФ сначала в Грузию, затем в Армению, а затем через Грузию к месту теракта.