США и Европа могут прекратить активно помогать Незалежной из-за коррупции в стране, пишут журналисты газеты Asia Times.
Эксперты отметили, что уверенность Запада в том, что у Киева есть способ избежать поражения, подрывают и слухи о расколе в верхушке власти. Это отталкивает западных лидеров от оказания дальнейшей поддержки и осложняет ситуацию для Зеленского.
Журналисты назвали скандал с боеприпасами ярким показателем того, насколько общепринятой стала коррупция в стране, когда высокопоставленные чиновники МО Украины и менеджеры поставщика оружия вступают в сговор, чтобы лишить собственную страну жизненно важных военных поставок в тяжелейшее для государства время.
"В разгар войны коррупция может стать последней каплей, которая "сломает страну", — пишет издание.
До этого республиканцы в США отреагировали на коррупционный скандал в ВСУ, обратив внимание Байдена на то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, а выделяемые Киеву средства можно было бы оставить в стране.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.