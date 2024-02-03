Зеленскому предрекли лишение помощи Запада из-за коррупции на Украине

Asia Times: Запад выставил ультиматум Зеленскому по поводу помощи Украине

1:04 Your browser does not support the audio element. Политика

США и Европа могут прекратить активно помогать Незалежной из-за коррупции в стране, пишут журналисты газеты Asia Times.

Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Эксперты отметили, что уверенность Запада в том, что у Киева есть способ избежать поражения, подрывают и слухи о расколе в верхушке власти. Это отталкивает западных лидеров от оказания дальнейшей поддержки и осложняет ситуацию для Зеленского.

Журналисты назвали скандал с боеприпасами ярким показателем того, насколько общепринятой стала коррупция в стране, когда высокопоставленные чиновники МО Украины и менеджеры поставщика оружия вступают в сговор, чтобы лишить собственную страну жизненно важных военных поставок в тяжелейшее для государства время.

"В разгар войны коррупция может стать последней каплей, которая "сломает страну", — пишет издание.

До этого республиканцы в США отреагировали на коррупционный скандал в ВСУ, обратив внимание Байдена на то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, а выделяемые Киеву средства можно было бы оставить в стране.