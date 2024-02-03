Президент Польши Анджей Дуда признал, что Киев не сможет взять под контроль Крым. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Kanal Zero, передаёт Reuters.
Он напомнил, что фактически Крымский полуостров большую часть своей истории принадлежали России. Но он предположил, что Донбасс снова войдёт в состав Незалежной.
"Не знаю, сможет ли Украина вернуть Крым, но верю, что сможет вернуть Донецк и Луганск", — заявил он.
Он отметил, что Кремль отвергает любые мирные инициативы без учёта суверенитета России. На фоне этого Владимир Зеленский считает Крым и Чёрное море "центром тяжести" военного конфликта с Россией.
Забавно, что летом 2021 года Дуда придерживался противоположного мнения. Тогда он утверждал, что "тема Крыма для Польши небезразлична, она понимает страдания украинцев и никогда не признает полуостров частью России".
На фоне этого дипломат Час Фриман из США заявил, что Киев не способен захватить Крым, ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон, но он может потерять ещё больше земель.
Напомним, Крым вновь стал частью РФ в марте 2014 года по итогам референдума. Осенью 2022-го в состав нашей страны вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.