На Украине раскольники убрали из церковного календаря Александра Невского

УНН: синод ПЦУ исключил из церковного календаря Александра Невского

1:19 Your browser does not support the audio element. Политика

В Незалежной из церковного календаря исключили святого князя Александра Невского, поскольку он связан с Россией, передаёт РИА Новости, ссылаясь на украинские источники.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under Copyleft Attitude site

По решению синода ПЦУ вместо дня памяти великого князя, приходящегося на 23 ноября, украинские православные будут отмечать ещё один день памяти "преподобного Александра, первоначальника обители "Неусыпных", которого в церкви обычно чествуют 7 марта и 16 июля.

Так называемая ПЦУ была создана в 2018 году киевскими священниками, которые воспротивились Московскому патриархату РПЦ. Позднее ПЦУ вручил автокефалию патриарх Константинопольский Варфоломей. РПЦ и УПЦ не признают канонического статуса этой конторы. После формирования ПЦУ её приспешники силой захватывают храмы канонической Церкви. Особенно это участилось в 2022 году, после начала специальной военной операции РФ на Украине. Храмы УПЦ всё больше сталкиваются с насилием со стороны украинских националистов и представителей ПЦУ.

На фоне этого судьба УПЦ давно не зависит от неё самой. И защитить её религиозное единство, а тем более независимость в долгосрочной перспективе, похоже, не способен уже никто.