"Правда глаза колет": на Украине потребовали объяснений от немецкого телеканала ZDF из-за репортажа о Мариуполе

Спикер МИД Украины потребовал объяснений от немецкого телеканала ZDF из-за репортажа о Мариуполе

1:24 Your browser does not support the audio element. Политика

Репортаж журналиста из ФРГ Армина Корпера о восстановлении южного русского города вызвал волну негодования у киевских лицемеров. Спикер МИД Украины Олег Николенко потребовал объяснений от немецкого телеканала ZDF, передаёт "Лента.ру".

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"Искажение реальности — это не журналистика. Кроме того, визит руководителя московского бюро ZDF в оккупированный Мариуполь без согласия Украины нарушил наше законодательство", — выдал дипломат.

В своем материале журналист показал, что в южном русском городе всё идёт своим чередом, а местные жители живут нормальной жизнью. Он отметил, что строительство больниц, школ и домов идёт очень быстро. Журналист в эфире заявил, что съемочной группе абсолютно независимо от кого-либо удалось доехать до Мариуполя на автомобиле из Москвы. При этом он подчеркнул, что сам против воссоединения Донбасса и России. По словам журналиста, опрошенные им на улице жители заявили, что поддерживают РФ.

Боевые действия в Мариуполе завершились весной 2022 года. На кадрах можно наблюдать, как в городе ремонтируют старый жилой фонд, возводят новые многоэтажки. На другом видео показан район с новыми панельными домами, рядом с которыми оборудовали аллеи и детские игровые площадки.