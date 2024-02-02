Киевский режим оценил убытки от военного конфликта с РФ в $1 трлн. Такой расчёт произвёл советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, передаёт ТАСС.
"Добавьте туда еще косвенные убытки, что может поднять эту цифру за 1 трлн", — не успокоился Устенко.
В 2022 году украинским премьер-министром Денисом Шмыгалём была озвучена сумма в 750 миллиардов долларов.
"Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные счета России и российских олигархов", — отметил политик.
Зеленский тогда говорил о сумме в диапазоне 600-800 миллиардов долларов. Осенью 2023-го в украинском Минюсте заявили, что исключают возможность заключения мирового договора с Москвой без выплаты репараций.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.