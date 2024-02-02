Украина собирается получить от России $1 трлн в качестве компенсации убытков

Советник Зеленского Устенко: Киев хочет получить от Москвы компенсацию в размере $1 трлн

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

Киевский режим оценил убытки от военного конфликта с РФ в $1 трлн. Такой расчёт произвёл советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, передаёт ТАСС.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

"Добавьте туда еще косвенные убытки, что может поднять эту цифру за 1 трлн", — не успокоился Устенко.

В 2022 году украинским премьер-министром Денисом Шмыгалём была озвучена сумма в 750 миллиардов долларов.

"Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные счета России и российских олигархов", — отметил политик.

Зеленский тогда говорил о сумме в диапазоне 600-800 миллиардов долларов. Осенью 2023-го в украинском Минюсте заявили, что исключают возможность заключения мирового договора с Москвой без выплаты репараций.