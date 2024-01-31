Экспертиза показала, что, предположительно, Ил-76 был сбит западной ракетой

Российский военный самолёт Ил-76, на борту которого находились военнопленные боевики Вооружённых сил Украины, был сбит, предположительно, при помощи западного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.
Известно, что это показала экспертиза по делу о крушении самолёта.
"С большой вероятностью использовался ЗРК Patriot. Экспертиза продолжается", — уточнил собеседник информагентства.
Эту информацию ТАСС также подтвердил и другой источник.
Напомним, что 24 января украинские формирования сбили российский самолёт Ил-76 над Белгородской областью. На борту самолёта были 65 военнопленных украинских боевиков. Их везли на обмен.
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