Экспертиза показала, что, предположительно, Ил-76 был сбит западной ракетой

ТАСС: предположительно, Ил-76 был сбит сбит западной ракетой

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский военный самолёт Ил-76, на борту которого находились военнопленные боевики Вооружённых сил Украины, был сбит, предположительно, при помощи западного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

Фото: Википедия

Известно, что это показала экспертиза по делу о крушении самолёта.

"С большой вероятностью использовался ЗРК Patriot. Экспертиза продолжается", — уточнил собеседник информагентства.

Эту информацию ТАСС также подтвердил и другой источник.

Напомним, что 24 января украинские формирования сбили российский самолёт Ил-76 над Белгородской областью. На борту самолёта были 65 военнопленных украинских боевиков. Их везли на обмен.