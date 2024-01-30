В США признали, что ВС РФ могут освободить Одессу в случае угрозы Крыму

Бывший разведчик США Риттер: Россия пойдёт на Одессу для безопасности Крыма

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong заявил, что российские военные могут освободить Одессу из-за Крыма, передаёт РИА Новости.

Фото: en.wikipedia.org by RadicalHarmony at English Wikipedia is licensed under Public domain

"ВСУ угрожают безопасности Крыма. Россия не позволит Украине контролировать этот город", — отметил он.

Американский эксперт охарактеризовал правительство Незалежной как нацистский режим и предрек, что руководству Киева оставаться у власти осталось совсем недолго.

До этого Риттер заявил, что Североатлантический альянс не вступит в прямой конфликт с Россией из-за Украины. Эксперт уверен, что НАТО не может вести крупномасштабные бои с войсками ВС РФ.

Отсутствие помощи Незалежной уже оказало влияние на ситуацию на фронте. Госсекретарь США призвал конгресс как можно быстрее одобрить запрос Байдена о дополнительном финансировании Киева, иначе все военные "достижения" ВСУ окажутся под угрозой.