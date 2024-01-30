Орбан нашёл единственное решение конфликта на Украине

Орбан признал Трампа лидером, способным остановить конфликт на Украине

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава Венгрии Виктор Орбан полагает, что экс-президент США Дональд Трамп мог бы остановить конфликт на Украине. Этим мнением он поделился с журналистами французского издания Le Point. Политик уверен, конфликта в Европе не было бы, если бы в феврале 2022 года президентом США был Трамп.

Фото: flickr.com by European People's Party

"Я не вижу сегодня никого, кроме него, ни в Европе, ни в Америке, кто был бы достаточно сильным лидером, чтобы остановить войну", — высказался Орбан.

Интервью политик дал в преддверии внеочередного саммита лидеров ЕС, где опять будет обсуждаться вопрос об одобрении многолетнего пакета финансовой и военной помощи киевскому режиму.

Стоит отметить, что Трамп говорил, что хочет наладить отношения с Россией из-за ядерного потенциала нашей страны.