Западные страны устали от конфликта на Украине, и это становится все более очевидным.
Изображение России как врага Великобритании не соответствует действительности, написал в своих соцсетях лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен.
"Что за бредятина. Россия нам не враг", — прокомментировал политик сообщение GB News о том, что британцы должны готовиться к войне с РФ в ближайшие 6 лет.
С другой стороны, глава Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс призвал "обучать и экипировать гражданскую армию", чтобы подготовиться к "возможному вооружённому столкновению и проведению мобилизации".
Также британский премьер Риши Сунак в ходе своего визита в Киев анонсировал самый крупный пакет помощи с начала украинского конфликта в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.