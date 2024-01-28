Лидер британской политической партии "Наследие" отказался считать Россию врагом Великобритании

В Британии глава партии "Наследие" опубликовал флаг России и призвал не враждовать

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Западные страны устали от конфликта на Украине, и это становится все более очевидным.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

Изображение России как врага Великобритании не соответствует действительности, написал в своих соцсетях лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен.

"Что за бредятина. Россия нам не враг", — прокомментировал политик сообщение GB News о том, что британцы должны готовиться к войне с РФ в ближайшие 6 лет.

С другой стороны, глава Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс призвал "обучать и экипировать гражданскую армию", чтобы подготовиться к "возможному вооружённому столкновению и проведению мобилизации".

Также британский премьер Риши Сунак в ходе своего визита в Киев анонсировал самый крупный пакет помощи с начала украинского конфликта в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов.