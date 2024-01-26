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Глава МАГАТЭ Гросси: большая ядерная авария может случиться на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ заявил о "реальной угрозе" большой ядерной аварии на ЗАЭС

1:00
Политика

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может случиться крупная ядерная авария, соответствующее заявление сделал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности ООН.

Глава МАГАТЭ заявил о "реальной угрозе" большой ядерной аварии на ЗАЭС
Фото: Wikipedia

"Несмотря на то, что объект не подвергался обстрелам в течение длительного времени, в регионе продолжаются активные военные действия, иногда в непосредственной близости от станции", — сказал глава МАГАТЭ.

Он также отметил, что сотрудники МАГАТЭ сообщают о снарядах, пролетающих мимо станции.

Ядерная авария может иметь "серьезные радиологические последствия".

Ранее сообщалось о том, что в ООН прошло заседание Совбеза по поводу крушения Ил-76. Москва намерена сделать всё, чтобы ответственные за это понесли заслуженное наказание. Все собранные об инциденте сведения говорят о преднамеренном и продуманном преступлении киевского режима.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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