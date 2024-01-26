В ООН прошло заседание Совбеза по поводу крушения Ил-76

Совбез ООН провёл заседание по сбитому под Белгородом Ил-76 с военнопленными ВСУ

Представители Совбеза ООН провели заседание по вопросу сбитого над Белгородской областью военного самолёта Ил-76. Как указал представитель РФ Дмитрий Полянский, Москва намерена сделать всё, чтобы ответственные за это понесли заслуженное наказание.

Фото: Министерство обороны РФ

При этом он также подчеркнул, что все собранные об инциденте сведения говорят о преднамеренном и продуманном преступлении киевского режима. Ведь украинское руководство "прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена".

Полянский обратил внимание, что ответственность за трагедию должны понести спонсоры Киева на Западе. В том числе, если выяснится, что для удара ВСУ использовали ЗРК Patriot или IRIS-T, то соучастниками можно будет назвать США и Германию.

Напомним, что 24 января украинские формирования сбили российский самолёт Ил-76 над Белгородской областью. На борту самолёта были 65 военнопленных украинских боевиков, которых везли на обмен. Все находившиеся на борту военнопленные, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих погибли.

В Кремле после данного инцидента предложили позвонить лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, чтобы узнать обстоятельства крушения самолёта.