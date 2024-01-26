Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Тюмени подросток выжил после падения с 9-го этажа
Когда нужно делить пионы
Автоэксперт назвал пять факторов, влияющих на поведение авто на зимней дороге
Александру Петрову исполнилось 35 лет. К юбилею актёра — о его лучших фильмах
Автоэксперт Ревин: что делать вместо буксования, чтобы выехать из сугроба
Врач-терапевт Белова посоветовала снимать на ночь умные часы
Россияне смогут получить налоговый вычет на лечение животных
Виктория Боня рассказала пикантный случай из жизни Веры Брежневой
Разговор с читателями: капуста не завязывает кочаны, в чем может быть причина такого поведения овоща
В ООН прошло заседание Совбеза по поводу крушения Ил-76

Совбез ООН провёл заседание по сбитому под Белгородом Ил-76 с военнопленными ВСУ

Политика

Представители Совбеза ООН провели заседание по вопросу сбитого над Белгородской областью военного самолёта Ил-76. Как указал представитель РФ Дмитрий Полянский, Москва намерена сделать всё, чтобы ответственные за это понесли заслуженное наказание.

Совбез ООН провёл заседание по сбитому под Белгородом Ил-76 с военнопленными ВСУ
Фото: Министерство обороны РФ

При этом он также подчеркнул, что все собранные об инциденте сведения говорят о преднамеренном и продуманном преступлении киевского режима. Ведь украинское руководство "прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена".

Полянский обратил внимание, что ответственность за трагедию должны понести спонсоры Киева на Западе. В том числе, если выяснится, что для удара ВСУ использовали ЗРК Patriot или IRIS-T, то соучастниками можно будет назвать США и Германию.

Напомним, что 24 января украинские формирования сбили российский самолёт Ил-76 над Белгородской областью. На борту самолёта были 65 военнопленных украинских боевиков, которых везли на обмен. Все находившиеся на борту военнопленные, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих погибли.

В Кремле после данного инцидента предложили позвонить лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, чтобы узнать обстоятельства крушения самолёта.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Уникальный финский проект столкнулся с проблемами из-за — сюрприз — России
Рынку жилья в России предрекли крах
В США заявили, что Украину непременно "бросят под трамвай" Дмитрий Плотников Юг Америки восстал: в США назревает конституционный кризис Олег Володин Помидоры, чечевица, баклажаны: три рецепта блюд с продуктами для ума Ирина Гусакова
Почему нельзя терпеть, когда гель-лак вызывает жжение во время сушки в лампе
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
Эксперты перечислили способы убить двигатель авто: от глушения до некачественных жидкостей
Эксперты перечислили способы убить двигатель авто: от глушения до некачественных жидкостей
Последние материалы
В США заявили, что Украину непременно "бросят под трамвай"
Назван ТОП-5 трендов загородной недвижимости 2023 года
Больше играйте с кошкой, чтобы она не мешала вам спать. И еще 3 важных совета по уходу за питомцем
Политолог Бернардини: Зеленского заменят на более сговорчивого руководителя
В Ростове-на-Дону задержаны граждане РФ, передававшие данные о частях ВС РФ Киеву
В Таиланде приняли решение о наказании участников группы "Би-2"
СК РФ начал проверку из-за смерти мужчины в заваленном снегом авто на Сахалинске
Политолог Конфисахор объяснил невозможность принятия России в НАТО желанием альянса противостоять
3 новых продукта для восстановления волос
Александре из фильма "Москва слезам не верит" исполнилось 65 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников