Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предлагает позвонить лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, чтобы узнать случившееся с Ил-76. Таким образом официальный представитель Кремля отреагировал на слова украинского президента о расследовании крушения военного самолёта.
Как прежде заявлял украинский лидер, Киев будет "настаивать на международном расследовании" происшествия с крушением Ил-76.
"Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно", — обратил внимание журналистов Песков.
Напомним, что накануне украинские формирования сбили российский самолёт Ил-76 над Белгородской областью. Позднее выяснилось, что на борту самолёта находились 65 военнопленных украинских боевиков, которых везли на обмен. Все находившиеся на борту военнопленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли — всего 74 человека.
Днём ранее на данный инцидент отреагировал советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.
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