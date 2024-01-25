В Кремле предложили позвонить Зеленскому, чтобы спросить о причинах крушения Ил-76

Песков предложил позвонить Зеленскому и спросить о причинах крушения Ил-76

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предлагает позвонить лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, чтобы узнать случившееся с Ил-76. Таким образом официальный представитель Кремля отреагировал на слова украинского президента о расследовании крушения военного самолёта.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Как прежде заявлял украинский лидер, Киев будет "настаивать на международном расследовании" происшествия с крушением Ил-76.

"Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно", — обратил внимание журналистов Песков.

Напомним, что накануне украинские формирования сбили российский самолёт Ил-76 над Белгородской областью. Позднее выяснилось, что на борту самолёта находились 65 военнопленных украинских боевиков, которых везли на обмен. Все находившиеся на борту военнопленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли — всего 74 человека.

Днём ранее на данный инцидент отреагировал советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.