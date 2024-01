США не исключают вооружённого конфликта между Южной Кореей и КНДР в ближайшее время

Издание New York Times, опираясь на информацию, полученную от источников в Белом доме, сообщило, что администрация Байдена допускает нанесение удара со стороны КДНР по Южной Корее.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0