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США не исключают вооружённого конфликта между Южной Кореей и КНДР в ближайшее время

NYT: В США боятся, что в ближайшее время Пхеньян проведет "смертоносную акцию"

1:14
Политика

Издание New York Times, опираясь на информацию, полученную от источников в Белом доме, сообщило, что администрация Байдена допускает нанесение удара со стороны КДНР по Южной Корее.

NYT: В США боятся, что в ближайшее время Пхеньян проведет "смертоносную акцию"
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0

Американские эксперты считают, что Ким Чен Ын, "почувствовал себя воодушевленным из-за усиления партнерства с Москвой". При этом американские ведомства пока не фиксируют признаков того, что Пхеньян готовится к боевым действиям.

Отмечается, что в США проанализировали последние высказывания северокорейского лидера. По мнению аналитиков, они выглядят более агрессивно, чем обычно. Поэтому к этим словам собираются отнестись серьезно.

При этом в Белом доме уверены, что полномасштабного военного конфликта на Корейском полуострове не будет. В КНДР способны нанести такие удары, которые избавят от немедленной эскалации.

В качестве примера эксперты привели инцидент вокруг южнокорейского острова Ёнпхендо в ноябре 2010 года. Тогда стороны обменялись артиллерийскими ударами, было убито несколько военных с обеих сторон и гражданских лиц в Южной Корее. Стороны вскоре прекратили огонь и полномасштабного конфликта не произошло.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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