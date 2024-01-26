США не исключают вооружённого конфликта между Южной Кореей и КНДР в ближайшее время

NYT: В США боятся, что в ближайшее время Пхеньян проведет "смертоносную акцию"

1:14 Your browser does not support the audio element. Политика

Издание New York Times, опираясь на информацию, полученную от источников в Белом доме, сообщило, что администрация Байдена допускает нанесение удара со стороны КДНР по Южной Корее.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0

Американские эксперты считают, что Ким Чен Ын, "почувствовал себя воодушевленным из-за усиления партнерства с Москвой". При этом американские ведомства пока не фиксируют признаков того, что Пхеньян готовится к боевым действиям.

Отмечается, что в США проанализировали последние высказывания северокорейского лидера. По мнению аналитиков, они выглядят более агрессивно, чем обычно. Поэтому к этим словам собираются отнестись серьезно.

При этом в Белом доме уверены, что полномасштабного военного конфликта на Корейском полуострове не будет. В КНДР способны нанести такие удары, которые избавят от немедленной эскалации.

В качестве примера эксперты привели инцидент вокруг южнокорейского острова Ёнпхендо в ноябре 2010 года. Тогда стороны обменялись артиллерийскими ударами, было убито несколько военных с обеих сторон и гражданских лиц в Южной Корее. Стороны вскоре прекратили огонь и полномасштабного конфликта не произошло.