В Пентагоне призвали Запад предоставить Украине больше систем ПВО и противоракет

Глава Пентагона Остин призвал Запад предоставить Украине больше систем ПВО и противоракет

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Министр обороны США Ллойд Остин выступил на очередной встрече контактной группы по военной поддержке Украины. Там он заявил, что западные государства должны поставить больше систем ПВО и противоракет для ВСУ, передаёт ТАСС.

Фото: Liu Jie/XinHua

При этом он заявил, что США не зафиксировали нецелевое использование киевскими властями поставленных им американских вооружений и продолжают тщательно отслеживать поставки военной помощи Незалежной.

"Мы не наблюдаем убедительных доказательств неправомерного применения или незаконного перенаправления нашего оборудования, переданного Украине", — резюмировал глава Пентагона.

Стоит отметить, что ранее Остин охарактеризовал Россию как "ключевого противника". Военный деятель уверен, что Москва будет оставаться "реальной угрозой" для Вашингтона на годы вперед.

В декабре прошлого года у Остина диагностировали рак простаты. Ему была проведена "минимально инвазивная хирургическая процедура" — простатэктомия.