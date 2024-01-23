В Пентагоне призвали Запад предоставить Украине больше систем ПВО и противоракет

Министр обороны США Ллойд Остин выступил на очередной встрече контактной группы по военной поддержке Украины. Там он заявил, что западные государства должны поставить больше систем ПВО и противоракет для ВСУ, передаёт ТАСС.
При этом он заявил, что США не зафиксировали нецелевое использование киевскими властями поставленных им американских вооружений и продолжают тщательно отслеживать поставки военной помощи Незалежной.
"Мы не наблюдаем убедительных доказательств неправомерного применения или незаконного перенаправления нашего оборудования, переданного Украине", — резюмировал глава Пентагона.
Стоит отметить, что ранее Остин охарактеризовал Россию как "ключевого противника". Военный деятель уверен, что Москва будет оставаться "реальной угрозой" для Вашингтона на годы вперед.
В декабре прошлого года у Остина диагностировали рак простаты. Ему была проведена "минимально инвазивная хирургическая процедура" — простатэктомия.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.