Эксперт Бардин: Трампа лишают возможности участвовать в выборах силами демократов

5:26 Your browser does not support the audio element. Политика

Верховный суд Колорадо вынес запрет бывшему лидеру США Дональду Трампу об участии в выборах от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента в 2024 году. Соответствующий документ размещен в электронной базе инстанции.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин в интервью Pravda. Ru рассказал о значении и возможных последствиях данного решения судом. Известно, что ситуация борьбы с Дональдом Трампом продолжается уже не первый год.

Эксперт заявил, что на информационное поле повлияли сообщения о том, что Дональд Трамп не будет участвовать в президентских выборах. Он отметил, что Верховный Суд штата Колорадо, одного из штатов, вынес запрет об участии Трампу в местных выборах.

"В соответствии с решением Верховного суда Дональд Трамп не сможет принимать участие в местных праймериз от Республиканской партии, которые запланированы на 5 марта. С одной стороны, кто-то может сказать "ну и что, отдельный штат". В чем здесь особенность? Дело в том, что другие штаты могут последовать данному решению и так же запретить участвовать в избирательных кампаниях местного уровня, то есть он не сможет участвовать в праймериз от Республиканской партии от многих штатов, если другие штаты последуют данному решению" — пояснил Трамп.

Данное решение еще неокончательно. Отмечается, что адвокаты Трампа сделали заявление о том, что они будут подавать апелляцию 4 января. По этой причине будут запланированы слушания, но решение может быть отменено.

Бардин привёл информацию о том, что, как правило, в таких случаях Верховный Суд Колорадо ссылается на 14-ю поправку Конституции США, чтобы не позволить какому-либо политику участвовать в избирательной кампании из-за участия в мятеже.

"Какие здесь есть моменты? Первое, все-таки не было принято решение Высшим судом США о том, что эти события 6 января — это был именно мятеж. Соответствующего решения нет. И возникает вопрос: почему Верховный Суд Колорадо считает это мятежом. Это большой вопрос. Второе, роль Трампа так и не была доказана. То есть он был организатором мятежа? Вроде бы нет. Тогда кем он был? Вот эти события 6 января 2021 года. Вопросы есть. Но, тем не менее, Верховный Суд Колорадо принимает это решение" — пояснил Бардин.

Кроме того, Бардин отметил, что роль Трампа не доказана в мятеже. Постановление о том, что это был мятеж еще не выпущено. Кланы США ведут массированную кампанию по недопущению Дональда Трампа к выборам, отметил эксперт. На него заводят уголовные дела.

Отметим, что губернатором штата Колорадо является Джаред Полис. Джаред Полис — миллионер, политик, представитель Демократической партии.

"Кто-то скажет "нет, неправда, в США суды независимые от политиков". Но есть подозрения, что именно демократ Джаред Полис смог каким-то образом воздействовать на Верховный Суд Колорадо. Именно демократы через Колорадо смогли добиться этого решения, которое может, в принципе, иметь мультипликативный эффект, то есть другие суды начнут принимать данное решение" — объяснил Бардин.

Кроме того, адвокатам Трампа, объяснил эксперт, получилось обжаловать решение, которое будет отменено. В этом случае технология не позволит Трампу принимать участие в выборах за счет запрета участия в муниципальных выборах. По словам Максима, Бардина, демократам придется применять другие технологии по недопущению Трампа.

20 декабря прозвучало заявление Сальвадора Найибом Букеле. Он отметил, что США утратили способность читать лекции о демократии какой-либо другой стране.

"О чем свидетельствует эта борьба? Конечно, о серьезном внутриполитическом кризисе в США, о расколе общества. То есть одна из политических сторон, один из политических кланов, одна из политических сил проявляет изобретательность в борьбе с другой политической силой. То есть уже несколько способов в отношении Трампа: судебные расследования и, второе, попытка не допустить его до участие в республиканских праймериз" — рассказал Бардин.

Таким образом демократы пытаются лишить Трампа возможности принять участие в республиканских праймериз, в то же время они ожидают добровольного отказа Трампа от участия в выборах. Если он на это не пойдет, давление будет продолжено, утверждает эксперт. Если Трамп все-таки сможет избираться на должность президента США, стать президентом, то он будет мстить демократам, по этой причине кризис усилится, считает политолог, а раскол в обществе станет еще сильнее.

Раскол в американском обществе, как резюмировал эксперт, развивается в настоящее время. Он усиливается, и к чему он может привести, сложно прогнозировать.