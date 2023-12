Your browser does not support the audio element.

Верховный суд Колорадо вынес запрет бывшему лидеру США Дональду Трампу об участии в выборах от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента в 2024 году. Соответствующий документ размещен в электронной базе инстанции.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.