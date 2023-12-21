Для того, чтобы провести с Киевом переговоры по сложившейся ситуации, необходимо, чтобы Украина полностью капитулировала, а Североатлантический альянс отвёл свои войска, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Как подчеркнул Балицкий, никаких полумер быть не должно, и закончить с этим вопросом необходимо раз и на всегда.
"Переговоры возможны только полной капитуляцией украинских вооружённых сил, отведением всех натовских войск на предел 1991 года, вывод их от границ России", — заявил Балицкий РИА Новости.
Он подчеркнул, что только такие действия дадут гарантию, что ситуация впредь не повторится.
Ранее глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что вести переговоры с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским не имеет смысла. И ему крупно повезёт, если в будущем он окажется в российском плену или под трибуналом.
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