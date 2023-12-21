Вести с президентом Незалежной Владимиром Зеленским переговоры о завершении украинского конфликта бессмысленно, заявил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, действующего лидера страны нельзя оценивать как "самостоятельный субъект".
Как подчеркнул Рогов, Зеленский "недоговороспособен", и пытаться прийти с ним к какому-то дипломатическому решению ситуации — бессмысленно и смешно.
Кроме того, как уточнил глава движения, российская сторона "изгонит" из Киева оккупационную власть, а Зеленскому будет за удачу, если он окажется в российском плену или под трибуналом, инициированным Москвой.
"Зеленскому повезёт, если он попадёт в плен и окажется под трибуналом, организованном Россией. Тем самым он сможет сохранить себе жизнь", — пояснил Рогов РИА Новости.
Он подчеркнул, что Зеленский слишком много знает и Запад захочет с ним "расправиться".
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".