Рогов: Зеленскому повезёт, если он попадёт в плен или под трибунал РФ

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Вести с президентом Незалежной Владимиром Зеленским переговоры о завершении украинского конфликта бессмысленно, заявил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, действующего лидера страны нельзя оценивать как "самостоятельный субъект".

Как подчеркнул Рогов, Зеленский "недоговороспособен", и пытаться прийти с ним к какому-то дипломатическому решению ситуации — бессмысленно и смешно.

Кроме того, как уточнил глава движения, российская сторона "изгонит" из Киева оккупационную власть, а Зеленскому будет за удачу, если он окажется в российском плену или под трибуналом, инициированным Москвой.

"Зеленскому повезёт, если он попадёт в плен и окажется под трибуналом, организованном Россией. Тем самым он сможет сохранить себе жизнь", — пояснил Рогов РИА Новости.

Он подчеркнул, что Зеленский слишком много знает и Запад захочет с ним "расправиться".