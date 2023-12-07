В посольстве РФ отреагировали на заявление о прямом столкновении России на НАТО

1:19 Your browser does not support the audio element. Политика

В посольстве России ответили на вопрос о возможном столкновении НАТО и России и НАТО. Посол США в РФ Анатолий Антонов заявил, что когда речь заходит о России, то власти стран альянса не гнушаются любого мифотворчества и тиражирования опасной лжи. Ответы на вопросы опубликованы в Telegram-канале посольства.

Фото: https://pbs.twimg.com/

"Такие "страшилки" фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на "сдерживание" Российской Федерации" — рассказал посол.

Он отметил, что в западных СМИ часто с легкостью рассуждают о вероятности прямого столкновения вооруженных сил России и стран Запада. Такая риторика, по словам Антонова, недопустима для ядерных стран.

"Подчеркну: Вашингтон и его ненасытный ВПК являются прямыми бенефициарами кровопролития на Украине. Тому подтверждение — выделенный сегодня 52-й по счету "пакет" вооружений на нужды обезумевших неонацистов в Киеве" — подвел итог своему рассуждению Антонов.

Ранее ы сообщали о том, что посольство Китая в Великобритании призвало правительство Соединённого Королевства "исправить свои ошибки" в новом пакете антироссийских санкций.