Посольство Китая в Великобритании призвало правительство Соединённого Королевства "исправить свои ошибки" в новом пакете антироссийских санкций, сообщает в среду Sky News со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.
С 6 декабря введены санкции в отношении десятков физических и юридических лиц из разных стран, подозреваемых в причастности к поставкам в Россию продукции военного назначения.
Среди прочих в санкционный список попали три китайские компании: Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited и Xinghua Co., Limited.
Власти КНР восприняли это как враждебный жест.
"Любые действия, наносящие ущерб интересам Китая, будут встречены решительным ответом", — предупредило посольство.
Пекин по-прежнему "поддерживает объективную и справедливую позицию" по "украинскому вопросу", добавляется в заявлении.
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