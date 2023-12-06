Китай пригрозил Британии жёстким ответом на новые санкции против РФ

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Посольство Китая в Великобритании призвало правительство Соединённого Королевства "исправить свои ошибки" в новом пакете антироссийских санкций, сообщает в среду Sky News со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

С 6 декабря введены санкции в отношении десятков физических и юридических лиц из разных стран, подозреваемых в причастности к поставкам в Россию продукции военного назначения.

Среди прочих в санкционный список попали три китайские компании: Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited и Xinghua Co., Limited.

Власти КНР восприняли это как враждебный жест.

"Любые действия, наносящие ущерб интересам Китая, будут встречены решительным ответом", — предупредило посольство.

Пекин по-прежнему "поддерживает объективную и справедливую позицию" по "украинскому вопросу", добавляется в заявлении.