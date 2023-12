Your browser does not support the audio element.

Посольство Китая в Великобритании призвало правительство Соединённого Королевства "исправить свои ошибки" в новом пакете антироссийских санкций, сообщает в среду Sky News со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.