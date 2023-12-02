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Обнародованы подробности о журналистке, которую Сергей Лавров осадил на саммите

0:58
Политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по результатам саммита ОБСЕ в Скопье осадил за искаженную цитату немецкую корреспондентку Александру фон Намен.

Обнародованы подробности о журналистке, которую Сергей Лавров осадил на саммите
Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Глава внешнеполитического ведомства Лаврова заявил, что журналисты ФРГ привыкли писать под диктовку собственного правительства, поэтому не могут правильно сформулировать цитату.

Отмечается, что эта журналистка из Германии в течение пяти лет освещала РФ и политику Владимира Путина в качестве шефа в бюро в Москве. По мнению коллег, является опытным корреспондентом, возглавляет офис Deutsche Welle* в Брюсселе.

При этом Лавров отметил, что журналистов РФ никто не ограничивает, они сами решают, как подавать итоги пресс-конференции.

* немецкая медиакомпания, признанная в Российской Федерации СМИ-иноагентом.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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