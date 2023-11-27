Командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Алиреза Тангсири призвал США вести себя "разумно" в Персидском заливе. Он отметил, что американцы осведомлены о своей уязвимости.
Ранее в СМИ поступила информация о том, что американская ударная группа с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" начала патрулирование в водах Персидского залива. Группа включает флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий, а также французский фрегат "Лангедок".
Иранское информационное агентствоTasnim цитирует следующие слова Алиреза Тангсири:
"Среди их появлений в Персидском заливе за последние годы у нас нет ни одного случая, чтобы они заходили в наши воды даже на пядь. Когда США находятся в Персидском заливе, они сами знают, что попали в "мешок", края которого (Ормузский пролив) — в наших руках, и они полностью находятся в пределах досягаемости наших ракет и средств…"
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.