Командующий КСИР призвал США к разумному поведению в Персидском заливе

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Алиреза Тангсири призвал США вести себя "разумно" в Персидском заливе. Он отметил, что американцы осведомлены о своей уязвимости.

Фото: commons.wikimedia. org

Ранее в СМИ поступила информация о том, что американская ударная группа с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" начала патрулирование в водах Персидского залива. Группа включает флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий, а также французский фрегат "Лангедок".

Иранское информационное агентствоTasnim цитирует следующие слова Алиреза Тангсири: