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Командующий КСИР призвал США к разумному поведению в Персидском заливе

1:07
Политика

Командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Алиреза Тангсири призвал США вести себя "разумно" в Персидском заливе. Он отметил, что американцы осведомлены о своей уязвимости.

Командующий КСИР призвал США к разумному поведению в Персидском заливе
Фото: commons.wikimedia. org

Ранее в СМИ поступила информация о том, что американская ударная группа с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" начала патрулирование в водах Персидского залива. Группа включает флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий, а также французский фрегат "Лангедок".

Иранское информационное агентствоTasnim цитирует следующие слова Алиреза Тангсири:

"Среди их появлений в Персидском заливе за последние годы у нас нет ни одного случая, чтобы они заходили в наши воды даже на пядь. Когда США находятся в Персидском заливе, они сами знают, что попали в "мешок", края которого (Ормузский пролив) — в наших руках, и они полностью находятся в пределах досягаемости наших ракет и средств…"

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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