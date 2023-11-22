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Арестович* предсказал Украине потерю новых территорий весной

0:53
Политика

К весне 2024 года Украина потеряет новые территории. Такой прогноз сделал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Арестович* предсказал Украине потерю новых территорий весной
Фото: wikipedia.org by Kozubenko is licensed under CC BY-SA 4.0

"Сейчас будут удары по инфраструктуре, весной Россия готовит крупное наступление, которое начнется либо непосредственно перед выборами президента РФ, либо сразу после них" — Арестович.

По его словам, при снижении уровня поставок военной помощи от Западных стран, у Украины не останется шансов на сдерживание будущего наступления.

Также он подчеркнул, что переговорные позиции для Украины могут стать еще хуже после новых территориальных потерь.

Ранее сообщалось, что Арестович проводит переговоры о размере гонорара за выступление на российском телевидении.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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