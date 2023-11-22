Арестович* предсказал Украине потерю новых территорий весной

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

К весне 2024 года Украина потеряет новые территории. Такой прогноз сделал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

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"Сейчас будут удары по инфраструктуре, весной Россия готовит крупное наступление, которое начнется либо непосредственно перед выборами президента РФ, либо сразу после них" — Арестович.

По его словам, при снижении уровня поставок военной помощи от Западных стран, у Украины не останется шансов на сдерживание будущего наступления.

Также он подчеркнул, что переговорные позиции для Украины могут стать еще хуже после новых территориальных потерь.

Ранее сообщалось, что Арестович проводит переговоры о размере гонорара за выступление на российском телевидении.