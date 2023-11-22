Арестович ведёт переговоры о гонораре за выступление на телевидении РФ

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович проводит переговоры о размере гонорара за выступление на российском телевидении.

Фото: dan-news. info

Об этом сообщает издание "ПолитНавигатор", ссылаясь на источник на одном из федеральных каналов.

По информации, появление украинского пропагандиста в эфире ток-шоу позволит набрать высокий рейтинг программе.

Вроде бы, Арестович — недавний представитель киевского режима, которому взамен одиозных украинских "политологов" (Ковтун, Карасёв, Суворов) можно предъявлять претензии.

Но он интересен ещё и тем, что уже пару месяцев играет роль этакого "адекватного украинца", которого аудитории теперь можно преподнести, как пример "осознавшего ошибки" функционера из Киева.