Бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович проводит переговоры о размере гонорара за выступление на российском телевидении.
Об этом сообщает издание "ПолитНавигатор", ссылаясь на источник на одном из федеральных каналов.
По информации, появление украинского пропагандиста в эфире ток-шоу позволит набрать высокий рейтинг программе.
Вроде бы, Арестович — недавний представитель киевского режима, которому взамен одиозных украинских "политологов" (Ковтун, Карасёв, Суворов) можно предъявлять претензии.
Но он интересен ещё и тем, что уже пару месяцев играет роль этакого "адекватного украинца", которого аудитории теперь можно преподнести, как пример "осознавшего ошибки" функционера из Киева.
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