Вопрос — когда и как: на Западе признали, что Зеленского придётся устранить

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Коллективный Запад уже сходится во мнение, что президента Украины Владимира Зеленского придется устранить.

Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Правда. у Запада остаётся открытым опрос — когда и как он будет ликвидирован. Об этом сообщает швейцарское издание Weltwoche.

По словам автора статьи, Запад начинает прозревать, поскольку всем — в том числе, элитам в Киеве понятно, что РФ одолеть военным путём невозможно. Европе и Америке придётся договариваться, однако мешает ярое нежелание лидера Незалежной.

"Вопрос не в том, будет ли устранено главное препятствие на пути к миру — Владимир Зеленский. Вопрос лишь в том, когда и, главное, как это произойдёт", — подытожило европейское издание.

Ранее Зеленский заявлял, что пережил 5-6 покушений Путина.