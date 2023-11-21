Путин: Запад использует права человека для разрушения суверенитета других стран

1:21 Your browser does not support the audio element. Политика

Разрушение суверенитета других стран и усиление доминирования — именно для этого страны коллективного Запада используют доктрину прав человека. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Фото: Якутия 24

Также он отметил, что диалог о правах человека постоянно реактуализируется. Президент отметил, что за долгие годы в сфере прав человека накопилось много проблем, которые требуют разрешения.

"Подчеркну: существующий глубокий кризис [в области соблюдения прав человека] стал следствием постоянных попыток стран коллективного Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств и обеспечения своего доминирования", — указал Путин в приветствии к участникам проходящей в Москве международной конференции, которая была посвящена 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.

Также российский президент заявил, что СПЧ ООН и Совет Европы на протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии показывает свою ангажированность.

Путин отметил, что, ввиду предвзятости этих организаций, Россия отказалась от сотрудничества с этими структурами, но не забыла о своих обязательствах в области прав человека.