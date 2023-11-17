Песков: путь конфронтации с Россией является ошибочным для Финляндии

1:03 Your browser does not support the audio element. Политика

Финляндия совершает ошибку, выбрав путь конфронтации с Россией. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение Хельсинки о закрытии четырех КПП на границе с Россией. Он выразил сожаление в том, что финские власти пошли на разрушение двусторонних отношений. Слова пресс-секретаря приводит ТАСС.

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"У нас [с Финляндией] всегда были <…> отношения взаимовыгодные, взаимоуважительные, было взаимопонимание друг с другом. Никогда Россия в новейшей истории не угрожала Финляндии, у нас не было повода для какой-то конфронтации. Сейчас они избрали этот путь. С нашей точки зрения, это большая ошибка" — сказал Песков.

Ранее о решении финских властей высказалась представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Хельсинки создают новые разделительные линии в Европе. Захарова добавила, что подобные действия повлекут за собой ответные меры российской стороны.