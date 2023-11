BLoomberg: Зеленский заявил о неизбежном отступлении без поддержки Запада

Your browser does not support the audio element.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что смещение акцента на войну между Израилем и ХАМАС замедлило поставки артиллерийских снарядов в Киев, что подрывает военные усилия. Контрнаступление ВСУ заходит в тупик.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain