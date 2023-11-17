BLoomberg: Зеленский заявил о неизбежном отступлении без поддержки Запада

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что смещение акцента на войну между Израилем и ХАМАС замедлило поставки артиллерийских снарядов в Киев, что подрывает военные усилия. Контрнаступление ВСУ заходит в тупик.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

"Наши поставки сократились", — заявил Зеленский группе журналистов в своем офисе в Киеве в четверг.

Начало конфликта на Ближнем Востоке подняло вопросы о способности союзников продолжать оказывать поддержку Украине, где многомесячное контрнаступление не принесло прогресса, пишет издание.

Отмечается, что делегация из Киева посетила на этой неделе Вашингтон, где законодатели Палаты представителей приняли законопроект о финансировании, не включающий помощь Украине.

Украинский президент признал, что внимание США смещается на Ближний Восток.

"Без поддержки мы отступим" — признал Зеленский.

Украинский лидер в интервью также выразил опасения в расколе внутри украинского общества и в повторении ситуации Майдана.

Ранее экс-агент ЦРУ Джиральди заявил, что Зеленский единственный заинтересован в продолжении конфликта.