Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что смещение акцента на войну между Израилем и ХАМАС замедлило поставки артиллерийских снарядов в Киев, что подрывает военные усилия. Контрнаступление ВСУ заходит в тупик.
"Наши поставки сократились", — заявил Зеленский группе журналистов в своем офисе в Киеве в четверг.
Начало конфликта на Ближнем Востоке подняло вопросы о способности союзников продолжать оказывать поддержку Украине, где многомесячное контрнаступление не принесло прогресса, пишет издание.
Отмечается, что делегация из Киева посетила на этой неделе Вашингтон, где законодатели Палаты представителей приняли законопроект о финансировании, не включающий помощь Украине.
Украинский президент признал, что внимание США смещается на Ближний Восток.
"Без поддержки мы отступим" — признал Зеленский.
Украинский лидер в интервью также выразил опасения в расколе внутри украинского общества и в повторении ситуации Майдана.
Ранее экс-агент ЦРУ Джиральди заявил, что Зеленский единственный заинтересован в продолжении конфликта.
В пресс-службе МГИМО объяснили, почему профессор Юрий Кобаладзе лишился должности после встречи студентов с Иваном Ургантом.