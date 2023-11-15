Bloomberg: США "незаметно" повысило поставки вооружения Израилю

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

США нарастили объемы поставок военной помощи Израилю, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Фото: Фото: Oren Rozen

Пентагон, как сообщает агентство, поставил ракеты с лазерным наведением для боевых вертолетов Apache, приборы ночного видения, снаряды 155 калибра, противобункерные бомбы и новые армейские транспортные средства.

Поставки совершены по запросу Израиля. В настоящее время, как сообщает СМИ, объем поставок увеличивается, несмотря на заявления США избегать жертв среди населения сектора Газа.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден одобрил законопроект о финансировании правительства, который не предполагает дополнительную помощь Израилю и Украине. Он должен быть принят до 17 ноября.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.