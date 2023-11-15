Foreign Affairs: ядерный потенциал России и КНДР повысил угрозу для США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын еще в сентябре провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Отмечается, что эта встреча стала первой после дипломатической изоляции, начавшейся с пандемии COVID-19. Как пишет агентство Foreign Affairs, встреча была мотивирована готовностью Москвы предоставить Пхеньяну критически важное сырье и технологии, а также вето в Совете Безопасности ООН.

Фото: ЦТАК

Как пишут журналисты американского издания, техническое сотрудничество России и КНДР усилит угрозу для США.

"Использование Северной Кореей разногласий между Россией и Западом в сочетании с ее, казалось бы, ненасытными амбициями в отношении передового ядерного потенциала должно побудить Вашингтон к существенной переоценке проблем, создаваемых ядерным арсеналом Северной Кореи, и, как следствие, того, как Соединенные Штаты подходят к ядерному арсеналу Северной Кореи" — говорится в материале издания.

Также в статье указано, что реакция США на повышение ракетной активности КНДР в 2022 и 2023 годах указывает на общую нормализацию северокорейской ядерной программы. А меняющаяся геостратегическая обстановка в Северо-Восточной Азии, по мнению журналистов издания, еще больше ограничивает жизнеспособность любой американской стратегии.

"Встреча Кима с Путиным, проходящая на фоне продолжающейся ядерной модернизации Северной Кореи, указывает на резкий сдвиг в прогрессе Пхеньяна в направлении укрепления своих стратегических интересов. Оба лидера открыто обсудили беспрецедентный уровень потенциального технического сотрудничества, встретившись на космодроме Восточный — космодроме на Дальнем Востоке России — в связи с постоянным интересом Пхеньяна к технологиям космических запусков и спутникам. Хотя Ким и Путин не выступили с совместным заявлением, в котором излагались бы какие-либо услуги за услугу, они много выиграют друг от друга" — также говорится в статье.

Foreign Affairs пишет, что сближение КНДР с Россией может стать выгодным обоим странам для выполнения их обоюдных целей. Для США этот союз может стать поводом для пересмотра дипломатических условий, пишет издание, а также для снижения ядерного риска.

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