Мир узнает о странах, в которых "прославляют нацизм", после окончания спецоперации на Украине, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. В частности, речь идёт о Незалежной и Канаде.

Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0