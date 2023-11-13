Полянский: после окончания СВО мир многое узнает о Канаде и Украине

Мир узнает о странах, в которых "прославляют нацизм", после окончания спецоперации на Украине, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. В частности, речь идёт о Незалежной и Канаде.

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По словам зампостпреда, придёт время и мировое сообщество узнает правду о нацистских настроениях в ряде стран.

"После окончания нашей спецоперации мировая общественность многое узнает о том, что на самом деле происходит на Украине и в Канаде, а также в некоторых других странах, где открыто прославляют нацистских пособников", — пояснил Полянский РИА Новости.

По мнению Полянского, инцидент с чествованием нациста-эсэсовца Ярослава Хунки в канадском парламенте — верхушка айсберга. И проблема куда глубже, чем кажется.

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