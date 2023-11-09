Издание Parlamentní listy опубликовало интервью с депутатом чешского парламента Радованом Вихом. В своем заявлении чиновник озвучил мнение о том, что у Украины практически нет шансов одержать победу.
— Украина не сможет победить своего соседа — ядерную державу, — подчеркнул чиновник во время беседы. — Об этом я говорю с самого начала.
Также Вих обозначил мнение о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценивает происходящее в таком же ракурсе. Военный понимает, что боеспособность армии страны снижается из-за отсутствия необходимых ресурсов, а поддержка Запада сходит на нет.
— Желание Запада помогать вооруженной борьбе слабеет, — говорит Вих.
Совокупность всех факторов делает положение России максимально выгодным, считает депутат.
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