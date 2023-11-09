Чешский чиновник предрек начало переломного момента на Украине

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Издание Parlamentní listy опубликовало интервью с депутатом чешского парламента Радованом Вихом. В своем заявлении чиновник озвучил мнение о том, что у Украины практически нет шансов одержать победу.

Фото: trinixy.ru

— Украина не сможет победить своего соседа — ядерную державу, — подчеркнул чиновник во время беседы. — Об этом я говорю с самого начала.

Также Вих обозначил мнение о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценивает происходящее в таком же ракурсе. Военный понимает, что боеспособность армии страны снижается из-за отсутствия необходимых ресурсов, а поддержка Запада сходит на нет.

— Желание Запада помогать вооруженной борьбе слабеет, — говорит Вих.

Совокупность всех факторов делает положение России максимально выгодным, считает депутат.

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