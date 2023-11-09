Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ереван получит 40 тонн гуманитарной помощи из России для Нагорного Карабаха
Зеленский рассказал о различиях между Россией и Украиной: "Лучше смерть воина, чем жизнь раба"
Власти Херсонской области: ущерб от разрушения Каховской ГЭС составил 468 млрд рублей
Патриарх Кирилл рассказал, что его отец пострадал за то, что написал слово Бог с большой буквы
Новые случаи заражения гонконгским гриппом выявили в Татарстане
Ракетный удар ВСУ по Скадовску унёс пять жизней
Более 100 граждан Украины почти за два года выслали из ЕС
Матвиенко: многодетные семьи стоит освободить от уплаты НДФЛ
Reuters: «Хезболла» получила ракеты «Яхонт» из Сирии

Чешский чиновник предрек начало переломного момента на Украине

0:55
Политика

Издание Parlamentní listy опубликовало интервью с депутатом чешского парламента Радованом Вихом. В своем заявлении чиновник озвучил мнение о том, что у Украины практически нет шансов одержать победу.

Чешский чиновник предрек начало переломного момента на Украине
Фото: trinixy.ru

— Украина не сможет победить своего соседа — ядерную державу, — подчеркнул чиновник во время беседы. — Об этом я говорю с самого начала.

Также Вих обозначил мнение о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценивает происходящее в таком же ракурсе. Военный понимает, что боеспособность армии страны снижается из-за отсутствия необходимых ресурсов, а поддержка Запада сходит на нет.

— Желание Запада помогать вооруженной борьбе слабеет, — говорит Вих.

Совокупность всех факторов делает положение России максимально выгодным, считает депутат.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Бои недели СВО — главные кадры.
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Младшая дочь Заворотнюк выступила на большой сцене: невероятное сходство с мамой

Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.

Младшая дочь Заворотнюк впервые выступила на большой сцене и показала сходство с мамой
Молодожёнов из Екатеринбурга отказались заселять в отель в первую брачную ночь
Молодожёнов из Екатеринбурга выгнали из отеля в их первую брачную ночь со скандалом
Россия уничтожила "крысу" , зашедшую в порт Одессы
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Руководство СВО имеет большие планы на Одессу Любовь Степушова Борис Бурков: мириться надо Киеву, ЕС и США - РФ нужно побеждать Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
"Это не секрет полишинеля": друг Пугачёвой подтвердил её визит в студию в Твери
"Это не секрет полишинеля": друг Пугачёвой подтвердил её визит в студию в Твери
Последние материалы
Ереван получит 40 тонн гуманитарной помощи из России для Нагорного Карабаха
Зеленский рассказал о различиях между Россией и Украиной: "Лучше смерть воина, чем жизнь раба"
Власти Херсонской области: ущерб от разрушения Каховской ГЭС составил 468 млрд рублей
Патриарх Кирилл рассказал, что его отец пострадал за то, что написал слово Бог с большой буквы
Новые случаи заражения гонконгским гриппом выявили в Татарстане
Ракетный удар ВСУ по Скадовску унёс пять жизней
Более 100 граждан Украины почти за два года выслали из ЕС
Матвиенко: многодетные семьи стоит освободить от уплаты НДФЛ
Reuters: «Хезболла» получила ракеты «Яхонт» из Сирии
Руководство СВО имеет большие планы на Одессу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников